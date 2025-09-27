Il ritorno di Ambra Sabatini per saltare oltre la caduta di Parigi 2024
Un metro solo. Quello prima del traguardo. Che forse aveva già toccato con gli occhi, su quella pista viola dello Stade de France alla finale paralimpica dei 100 metri categoria T63 di Parigi 2024.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: ritorno - ambra
Giffoni 55, Day 3: in programma I Cesaroni – Il ritorno, Tutta colpa del rock, Ambra Angiolini e Luk3
Giffoni 55, Day 3: in programma I Cesaroni – Il ritorno, Tutta colpa del rock, Ambra Angiolini e Luk3
? Un altro grandissimo rientro in casa nostra! Siamo felici di annunciare il ritorno in squadra di Ambra Pochero, giocatrice di grande qualità tecnica e d’esperienza, che ha già vestito con successo i nostri colori. Bentornata Ambra! - facebook.com Vai su Facebook