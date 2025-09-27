Il rito di Giorgia alla Reggia di Caserta | tra luce e suono | FOTO E VIDEO

La Reggia di Caserta, con il suo piazzale monumentale illuminato da luci dorate, si è trasformata in un teatro a cielo aperto. Circa undicimila spettatori hanno accolto Giorgia con un entusiasmo che non si è spento per due ore. Più che un concerto, quello andato in scena è stato un rito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

