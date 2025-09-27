il riconoscimento al judo valdinievole assegnato il bonus sport

Prestigioso riconoscimento per il Judo Valdinievole Montecatini. La società valdinievolina, infatti, ha ottenuto l’accredito per il bonus sport 2025 dal ministero dello Sport: un risultato di rimarchevole valenza sociale, a cui i dirigenti termali ambivano da tempo. Un successo, quello del bonus sport, conquistato fuori dal tatami, dal campo di gara, che ha inorgoglito in primis il presidente del sodalizio, Marco Spinelli. "Il conseguimento del bonus sport è una grossa soddisfazione per la nostra associazione, da sempre fedele alla propria missione sociale – le sue parole –. Grazie a questo importante riconoscimento, siamo in grado di offrire ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 14 anni d’età, appartenenti a famiglie con Isee basso, la possibilità di praticare judo gratuitamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

