Il retroscena sulla scelta di De Zerbi | Viviano svela tutto
L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi di recente ha battuto l'acerrimo nemico Paris Saint-Germain: le parole dell'amico del mister Emiliano Viviano Di certo De Zerbi non ama le sfide facili. Il tecnico, dopo l'esperienza al Sassuolo è volato via in Ucraina, per allenare lo Shakhtar Donetsk. Da lì, però, è dovuto andare via a causa dell'invasione russa ad inizio 2022. Il campionato è stato sospeso, molti giocatori hanno lasciato il Paese per la propria incolumità e lo stesso De Zerbi ha cercato una nuova sfida. Viviano e De Zerbi (TvPlay) Il mister è andato al Brighton, riuscendo sin dal primo anno a portarlo in Europa, centrando il sesto posto in Premier League.
“Ausilio aveva chiuso De Zerbi”: annuncio SHOCK sull’Inter - 3 contro la Juventus, Cristian Chivu si è ritrovato già alla terza giornata a dover vivere il primo vero momento complicato della sue gestione all’ Inter. Secondo passioneinter.com
Inter, il retroscena su Ausilio: aveva chiuso per l’allenatore - Clamoroso il retroscena sulla scelta di Chivu: prima dell'attuale allenatore dell'Inter, Ausilio aveva già chiuso per un altro tecnico ... Da spaziointer.it