Il retroscena sulla scelta di De Zerbi | Viviano svela tutto

Tvplay.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi di recente ha battuto l'acerrimo nemico Paris Saint-Germain: le parole dell'amico del mister Emiliano Viviano Di certo De Zerbi non ama le sfide facili. Il tecnico, dopo l'esperienza al Sassuolo è volato via in Ucraina, per allenare lo Shakhtar Donetsk. Da lì, però, è dovuto andare via a causa dell'invasione russa ad inizio 2022. Il campionato è stato sospeso, molti giocatori hanno lasciato il Paese per la propria incolumità e lo stesso De Zerbi ha cercato una nuova sfida. Viviano e De Zerbi (TvPlay) Il mister è andato al Brighton, riuscendo sin dal primo anno a portarlo in Europa, centrando il sesto posto in Premier League.

