Il Ravenna batte la Ternana e resta in vetta

È un gol Rrapaj, poco prima della mezzora della ripresa, a decidere la sfida del Benelli fra Ravenna e Ternana. Per il capitano giallorosso si tratta della prima rete fra i professionisti. Con questa vittoria (la quinta consecutiva), il Ravenna resta in vetta alla classifica del girone B di serie C in condominio con l’Arezzo. Ora la formazione di mister Marchionni è attesa da due trasferte consecutive, domenica 5 ottobre ad Alessandria contro la Juventus U23, e domenica 12 a San Benedetto del Tronto, prima della sfida casalinga contro l’attuale coinquilina del 1° posto. Il tabellino Ravenna-Ternana 1-0 RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Ravenna batte la Ternana e resta in vetta

In questa notizia si parla di: ravenna - batte

Coppa Italia Serie C, il Ravenna batte il Cittadella e si guadagna il derby col Rimini

Il Ravenna batte 3-1 il Bra: doppietta di Tenkorang, Mandorlini chiude la pratica

Serie C girone B 7° turno: Arezzo e Ravenna restano in vetta. La Samb batte 4-2 la Juventus Next Gen https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A97B0-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,05E1D048-9AFA-11F0-93FE-A - X Vai su X

SERIE C: PAREGGIO DELLA TERNANA SUL CAMPO DELLA TORRES, IL GUBBIO BATTE IL BRA E SPICCA IL VOLO SERIE C GIRONE B 5° TURNO: AREZZO-GUIDONIA 0-1, PONTEDERA-CAMPOBASSO 0-4, RAVENNA-PERUGIA 3-2, RIMINI-FORLI' 1-0, - facebook.com Vai su Facebook

Il Ravenna batte la Ternana e resta in vetta - È un gol Rrapaj, poco prima della mezzora della ripresa, a decidere la sfida del Benelli fra Ravenna e Ternana. Si legge su msn.com

Brutta Ternana al ‘Benelli’: Ravenna coraggioso e fortunato vince 1-0 - di Mattia Farinacci Una Ternana horror cade per la terza volta in stagione dopo la peggior prestazione del campionato da quando mister Liverani può contare sulla squadra assemblata alla fine del merca ... Segnala umbria24.it