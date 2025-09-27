Il rammarico di Inzaghi dopo Cesena | Nella prima mezz' ora potevamo segnare poi bravi a riprenderla

Un pareggio che muove la classifica e consente ai rosanero di restare imbattuti: il Palermo torna da Cesena con un punto in tasca, maturato grazie al gol di Bani nella ripresa che ha risposto al vantaggio di Blesa. Pippo Inzaghi, al termine della gara, ha analizzato la prestazione dei suoi

Il rammarico di Inzaghi dopo Cesena: "Nella prima mezz'ora potevamo segnare, poi bravi a riprenderla" - 1: "Quando non si può vincere portare a casa un punto è sempre importante, avevamo in mano la partita nei primi trenta minuti ma abbiam ... Da palermotoday.it

rammarico inzaghi dopo cesenaCesena-Palermo, Inzaghi: “dopo mezz’ora pensavo di vincerla”. E sull’infortunio di Gomes… - Sembrava l’avessimo vinta ma siamo andati sotto. Riporta strettoweb.com

