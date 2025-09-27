Il rammarico di Inzaghi dopo Cesena | Nella prima mezz' ora potevamo segnare poi bravi a riprenderla

Un pareggio che muove la classifica e consente ai rosanero di restare imbattuti: il Palermo torna da Cesena con un punto in tasca, maturato grazie al gol di Bani nella ripresa che ha risposto al vantaggio di Blesa. Pippo Inzaghi, al termine della gara, ha analizzato la prestazione dei suoi non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it