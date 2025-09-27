Il Rally d’Italia le maledizioni e il karma
In Italia, solo due realtà hanno dimostrato di poter reggere il peso di un Mondiale: la Sardegna e Roma. Le altre faticano persino con l’Europeo, segno che la distanza da colmare è ancora enorme. Quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, con il trasferimento della tappa italiana del WRC dalla Sardegna a Roma, è stato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Debutta in Italia la Renault 5 Turbo 3E ispirata ai rally anni ’80
Rally, presentato il calendario 2026. Rally Italia ad ottobre
N5 Italia – Devis Ravanelli assente al Rally Piancavallo
Francesco Dei Ceci, pilota ACI Team Italia, parteciperà all'ultima gara del FIA European Rally Championship in Croazia, e lo farà a bordo della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF. Un grande onore per il giovane casertano, che sarà il primo italiano a portarla - facebook.com Vai su Facebook
Rally d’Italia dalla Sardegna a Roma, arriva l’ufficialità del cambio di location: dal 2027, il Mondiale farà tappa nel Lazio, cedendo in cambio alla Sardegna l’appuntamento italiano dell’Europeo. - X Vai su X