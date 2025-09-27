Il raggiro viaggia online | sette i truffatori denunciati nell' ultima settimana dai carabinieri del comando provinciale
C'è chi crede di acquistare a prezzo stracciato un ricambio per la propria auto, chi paga con una ricarica postepay quasi 2mila euro per una bicicletta da corsa, chi si lascia convincere a comunicare via mail le proprie coordinate bancarie, con tanto di pin, dopo aver ricevuto una email.
Una maxi-truffa da quasi 300mila euro ai danni di due anziani coniugi pensionati (67enne lui, 61 anni lei), ora finiti sul lastrico. È quanto accaduto - durante le scorse settimane - a Vergato, sull'Appennino Bolognese. Il raggiro è partito da un sms sospetto che
Air Medical, il grande raggiro. In liquidazione la società che gestiva il pronto soccorso