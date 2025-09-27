Clizia Incorvaia si lascia andare a una confessione intima e dolorosa: il figlio perso, la crisi vissuta con Paolo Ciavarro e il percorso che li ha portati a ritrovare la speranza. Di seguito tutta la storia! Leggi anche: Clizia Incorvaia ha sfiorato la tragedia, il dramma che pochi conoscono: «Mangiavo una mela al giorno» Dietro i sorrisi e le immagini perfette condivise sui social, spesso si nascondono storie di dolore e fragilità. È quanto accaduto a Clizia Incorvaia, che per la prima volta ha raccontato pubblicamente un capitolo difficile della sua vita privata: la perdita di un figlio e le conseguenze che questo dramma ha avuto sul rapporto con il marito Paolo Ciavarro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Il racconto drammatico di Clizia Incorvaia: il figlio perso e la crisi con Paolo Ciavarro, le parole dell’influencer