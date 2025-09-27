Il racconto drammatico di Clizia Incorvaia | il figlio perso e la crisi con Paolo Ciavarro le parole dell’influencer
Clizia Incorvaia si lascia andare a una confessione intima e dolorosa: il figlio perso, la crisi vissuta con Paolo Ciavarro e il percorso che li ha portati a ritrovare la speranza. Di seguito tutta la storia! Leggi anche: Clizia Incorvaia ha sfiorato la tragedia, il dramma che pochi conoscono: «Mangiavo una mela al giorno» Dietro i sorrisi e le immagini perfette condivise sui social, spesso si nascondono storie di dolore e fragilità. È quanto accaduto a Clizia Incorvaia, che per la prima volta ha raccontato pubblicamente un capitolo difficile della sua vita privata: la perdita di un figlio e le conseguenze che questo dramma ha avuto sul rapporto con il marito Paolo Ciavarro. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: racconto - drammatico
Clizia Incorvaia ha sfiorato la tragedia, il dramma che pochi conoscono: «Mangiavo una mela al giorno» - Clizia Incorvaia ha vissuto un momento difficilissimo, che poteva trasformarsi in una autentica tragedia: ecco il racconto drammatico. Lo riporta donnapop.it
Clizia Incorvaia ed il triste racconto: “Ho avuto un aborto, io e Paolo piangevamo a dirotto” - Ospite nella puntata odierna di La Volta Buona, Clizia Incorvaia ha aperto il suo cuore raccontando uno dei momenti più difficili della sua vita privata, vissuto accanto al marito Paolo Ciavarro. Si legge su tuttosulgossip.it