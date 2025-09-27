Il Psg riparte | 2-0 all' Auxerre nella serata di Dembélé Ma Vitinha e Kvara si fermano

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le celebrazioni per il Pallone d'oro, bastano Zabarnyi e Beraldo per archiviare la pratica. Da monitorare le condizioni dei due titolarissimi in vista della sfida Champions al Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il psg riparte 2 0 all auxerre nella serata di demb233l233 ma vitinha e kvara si fermano

© Gazzetta.it - Il Psg riparte: 2-0 all'Auxerre nella serata di Dembélé. Ma Vitinha e Kvara si fermano

In questa notizia si parla di: riparte - auxerre

Il Psg in nove vola in semifinale con Doué e Dembélé: Bayern eliminato - Inesorabile e spietata, iniziata quasi un anno fa con il ritiro a metà luglio, ma sempre più colma di convinzioni e carattere, come dimostrato anche oggi con la vittoria ... Scrive gazzetta.it

VIDEO GOL DOUE’ PSG INTER 2-0/ Finale Champions: deviazione decisiva di Dimarco - Un primo tempo da favola per il PSG nella finale di Champions League contro l’Inter, perché dopo il gol di Hakimi è arrivato il raddoppio di Doué. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Psg Riparte 2 0