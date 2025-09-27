Il Psg riparte | 2-0 all' Auxerre nella serata di Dembélé Ma Vitinha e Kvara si fermano

Dopo le celebrazioni per il Pallone d'oro, bastano Zabarnyi e Beraldo per archiviare la pratica. Da monitorare le condizioni dei due titolarissimi in vista della sfida Champions al Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Psg riparte: 2-0 all'Auxerre nella serata di Dembélé. Ma Vitinha e Kvara si fermano

?“Sorpreso? No, impressionato”: #Pogba, il rientro si avvicina Dopo la sosta per le nazionali, è tempo di tornare in campo anche per il Monaco, atteso sabato sera alle 21:05 dalla trasferta in casa dell’Auxerre. I monegaschi si preparano a riprendere la corsa - X Vai su X

Il Psg in nove vola in semifinale con Doué e Dembélé: Bayern eliminato - Inesorabile e spietata, iniziata quasi un anno fa con il ritiro a metà luglio, ma sempre più colma di convinzioni e carattere, come dimostrato anche oggi con la vittoria ... Scrive gazzetta.it

VIDEO GOL DOUE’ PSG INTER 2-0/ Finale Champions: deviazione decisiva di Dimarco - Un primo tempo da favola per il PSG nella finale di Champions League contro l’Inter, perché dopo il gol di Hakimi è arrivato il raddoppio di Doué. Secondo ilsussidiario.net