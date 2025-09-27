Il Principe William ammette | Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita

Reduce da mesi complessi dopo che alla moglie Kate Middleton è stato diagnosticato un tumore, il Principe del Galles ha condiviso alcune riflessioni della sua vita privata in un episodio speciale della serie The Reluctant Traveler di Eugene Levy su Apple TV+. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Principe William ammette: «Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita»

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

Ad attendere il Presidente francese e la moglie Brigitte in aeroporto non c'erano Carlo III e Camilla ma il principe William e la moglie, a riprova dell’importanza che i futuri monarchi hanno ormai a livello internazionale

Kate Middleton e il principe William, i momenti di tenerezza in pubblico durante la visita di Stato di Macron

