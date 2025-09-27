Il principe Harry furioso | Qualcuno vuole sabotare la riconciliazione con mio padre il re

"Ci sono persone che stanno cercando di sabotare la mia riconciliazione con mio padre, re Carlo". Il principe Harry si scaglia contro i giornali britannici: "Sono pieni di invenzioni". Il 10 settembre il Duca di Sussex ha incontrato il sovrano per la prima volta in quasi due anni a Clarence House, a Londra. Il quotidiano The Sun ha riferito che l'incontro è stato "chiaramente formale", sostenendo che Harry ha scherzato dicendo di sentirsi più un "visitatore ufficiale" che un membro della famiglia reale. Il quotidiano ha anche citato fonti vicine al principe, che hanno negato che quest'ultimo abbia dichiarato di sentirsi un "visitatore ufficiale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

