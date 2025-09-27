Il principe Andrea sul jet ‘Lolita Express’ e i massaggi da 200 dollari | nuove rivelazioni sul caso Epstein

Roma, 27 settembre 2025 – Si allarga lo scandalo Epstein anche dopo la morte dell’imprenditore e finanziere statunitense condannato per aver organizzato una rete di sfruttamento e prostituzione in cui erano finite anche minorenni. Secondo quanto emerge da nuovi documenti, il principe Andrea, duca di York, viaggiò in più occasioni a bordo del jet privato Lolita Express e si fece fare dei massaggi, pagati con assegni da 200 dollari. È quanto si legge sui media britannici che rivelano i dettagli dell'ultima tranche di documenti sullo scandalo Epstein dopo la pubblicazione negli Usa da parte della commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

