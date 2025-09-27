Il primario è all' estero | eseguito con successo intervento in telechirurgia
BRINDISI - Dopo una fase di rodaggio che ha visto l’utilizzo di numerosi presidi, il sistema attualmente implementato dall’azienda sanitaria locale di Brindisi sta dando già i primi importanti risultati.Ieri mattina l’équipe di chirurgia dell’Ospedale Perrino si è trovata a intervenire su una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il primario Giuseppe Manca, attualmente all'estero, ha supportato in un caso di urgenza l'équipe impegnata in sala operatoria attraverso apparecchiature e monitor di ultima generazione