di Lorenzo Vero "Se vogliamo diventare una grande società e grande squadra perché siamo una società ambiziosa, dobbiamo andare oltre a queste situazioni di campanilismo altrimenti ci limitiamo ad essere mediocri e ad accontentarci di far bene una sola partita". Così il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, intervenuto ai microfoni di testata locale fiorentina, Fiorentinanews, ha voluto presentare il derby dell’Arno in programma domenica alle 15:00 alla Cetilar Arena. Una dichiarazione in controtendenza con la rivalità storica tra le due tifoserie, che si ritrovano a ventitré anni di distanza dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il presidente stempera prima del derby. Corrado: "Andare oltre il campanilismo"