il premio san gennaro world 2025 ad antonio buono nella nuova categoria amici del premio san gennaro

Sul suggestivo sagrato del Duomo di Napoli, nell'ambito della prestigiosa cerimonia del Premio San Gennaro World 2025, è stato consegnato ad Antonio Buono, imprenditore digitale e filantropo, il riconoscimento come primo premiato assoluto della nuova categoriaAmici del Premio San Gennaro”, ideata dal patron e direttore artistico Gianni Simioli, voce storica di RTL 102.5. Il premio, consegnato da Marta e Claudia, figlie di Loredana, rappresenta un momento di profonda riconoscenza e testimonia il legame di lunga data che unisce Antonio Buono a Simioli e alla sua famiglia. Amico fraterno da oltre 25 anni, considerato “un terzo fratello” e custode del ricordo di Loredana, Antonio porta con sé valori autentici, radicati nella generosità e nella sensibilità di chi mette le proprie competenze e il proprio cuore al servizio degli altri, con una passione sincera per la musica e la poesia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

