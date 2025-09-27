Il Premio San Gennaro World 2025 ad Antonio Buono nella nuova categoria Amici del Premio San Gennaro
Sul suggestivo sagrato del Duomo di Napoli, nell'ambito della prestigiosa cerimonia del Premio San Gennaro World 2025, è stato consegnato ad Antonio Buono, imprenditore digitale e filantropo, il riconoscimento come primo premiato assoluto della nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”, ideata dal patron e direttore artistico Gianni Simioli, voce storica di RTL 102.5. Il premio, consegnato da Marta e Claudia, figlie di Loredana, rappresenta un momento di profonda riconoscenza e testimonia il legame di lunga data che unisce Antonio Buono a Simioli e alla sua famiglia. Amico fraterno da oltre 25 anni, considerato “un terzo fratello” e custode del ricordo di Loredana, Antonio porta con sé valori autentici, radicati nella generosità e nella sensibilità di chi mette le proprie competenze e il proprio cuore al servizio degli altri, con una passione sincera per la musica e la poesia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: premio - gennaro
Premio San Gennaro World 2025 presentato da Gianni Simioli sul Sagrato del Duomo di Napoli
Premio San Gennaro World 2025: il Sagrato del Duomo accoglie una serata tra memoria, arte e impegno civile
Premio San Gennaro: il Duomo di Napoli celebra la musica e la memoria
#Napoli - Prefetto Napoli: premio San Gennaro a chi lavora per comunità " In città c è squadra che da contezza di quello che si fa" #Cultura #Ambiente #Prefetto #SanGennaro #NanoTV Vai su Facebook
Prefetto Napoli, premio San Gennaro a chi lavora per comunità. "In città c'è squadra che dà contezza di quello che si fa" #ANSA - X Vai su X
Il Premio San Gennaro World 2025 ad Antonio Buono nella nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro” - Sul suggestivo sagrato del Duomo di Napoli, nell’ambito della prestigiosa cerimonia del Premio San Gennaro World 2025, è stato ... iltempo.it scrive
Premio San Gennaro world 2025, omaggio a Claudio Mattone - Anche quest'anno Gianni Simioli ha trasformato il suo Premio San Gennaro World in un grande show sul Sagrato del Duomo di Napoli. Scrive ansa.it