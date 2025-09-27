Il prefetto gentiluomo | Dalla movida alle mafie Sarò il vostro civil servant

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non chiamatelo prefetto di Ferro, perché non si riconosce per nulla nella facile definizione. "Preferisco l’espressione britannica ‘Civil Servant’. Al servizio della gente. Il mio modo di essere prefetto è questo, per il bene della comunità". Enrico Roccatagliata, classe 1962, due figli, a giorni compirà i primi due mesi in servizio a Monza e da persona colta, gentile, ferma, e per nulla dispotica, preferisce mettere i punti sulla ‘i’. Figlio di una stirpe di insegnanti, una moglie maestra elementare, predilige i modelli che ha sempre conosciuto in casa. "Mio padre è sempre stato un punto di riferimento, e forse avrei fatto anche io la sua strada se non mi avesse dissuaso lui stesso tanti anni fa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il prefetto gentiluomo dalla movida alle mafie sar242 il vostro civil servant

© Ilgiorno.it - Il prefetto gentiluomo: "Dalla movida alle mafie. Sarò il vostro civil servant"

In questa notizia si parla di: prefetto - gentiluomo

prefetto gentiluomo movida mafieIl prefetto gentiluomo: "Dalla movida alle mafie. Sarò il vostro civil servant" - Enrico Roccatagliata, laurea in Giurisprudenza e master in negoziazione "L’incontro con tutti i sindaci è fondamentale per capire il territorio. Lo riporta msn.com

Prefetto e sindaco di Terni firmano protocollo antimafia - "Un passo avanti nel potenziamento dell'attività amministrativa di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali a tutela della leale concorrenza, preservando la qualità dell'offerta turistica ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Prefetto Gentiluomo Movida Mafie