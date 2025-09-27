Il prefetto gentiluomo | Dalla movida alle mafie Sarò il vostro civil servant

Non chiamatelo prefetto di Ferro, perché non si riconosce per nulla nella facile definizione. "Preferisco l’espressione britannica ‘Civil Servant’. Al servizio della gente. Il mio modo di essere prefetto è questo, per il bene della comunità". Enrico Roccatagliata, classe 1962, due figli, a giorni compirà i primi due mesi in servizio a Monza e da persona colta, gentile, ferma, e per nulla dispotica, preferisce mettere i punti sulla ‘i’. Figlio di una stirpe di insegnanti, una moglie maestra elementare, predilige i modelli che ha sempre conosciuto in casa. "Mio padre è sempre stato un punto di riferimento, e forse avrei fatto anche io la sua strada se non mi avesse dissuaso lui stesso tanti anni fa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

