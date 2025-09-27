Il potenziamento più forte mai visto da hulk nell’mcu

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha recentemente introdotto una delle evoluzioni più impressionanti della forza di Hulk, portando il personaggio a un livello di potenza senza precedenti. Sebbene Hulk sia stato protagonista di numerosi momenti epici nel corso della saga, spesso la sua presenza si è concentrata su aspetti comici o meno intensi. In questa analisi, vengono evidenziate le novità riguardanti l’ultimo aggiornamento di potenza del personaggio, che si distingue per la sua portata e per le implicazioni future nel franchise. l’ultimo upgrade di Hulk nel MCU è sorprendente. Nel contesto di “Marvel Zombies”, il personaggio di Bruce Banner viene mostrato mentre utilizza l’energia infinita generata dalla sconfitta di Thanos e dalla distruzione dell’Infinity Gauntlet. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

