Il Pordenone Fc rinnova il gemellaggio con il Sistema Basket

Pordenonetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo contraddistinto da divisioni lo sport genera invece ponti e nuove opportunità. Succede a Pordenone dove in questa stagione il calcio e il basket condividono lo stesso quartier generale, ovvero il centro De Marchi. La missione, del resto, è la stessa: portare il più in alto possibile i. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pordenone - rinnova

A Pordenone si rinnova il rito della Tombola cittadina

A Pordenone si rinnova il rito della Tombola cittadina

Pordenone, la mediateca di Cinemazero si rinnova in vista della Capitale della Cultura 2027 - L'inaugurazione alla presenza di politici e amministratori, tra cui il sindaco Alessandro Basso. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pordenone Fc Rinnova Gemellaggio