Il Pordenone Fc rinnova il gemellaggio con il Sistema Basket
In un mondo contraddistinto da divisioni lo sport genera invece ponti e nuove opportunità. Succede a Pordenone dove in questa stagione il calcio e il basket condividono lo stesso quartier generale, ovvero il centro De Marchi. La missione, del resto, è la stessa: portare il più in alto possibile i. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pordenone - rinnova
A Pordenone si rinnova il rito della Tombola cittadina
A Pordenone si rinnova il rito della Tombola cittadina
Il Pordenone Fc rinnova il gemellaggio con il Sistema Basket
? Da Praga a Pordenone per due giorni speciali: ieri mattina sono arrivati a #pnlegge2025 gli studenti praghesi che, insieme ai loro insegnanti, stanno vivendo il festival guidati da cinque ragazzi e ragazze dell’ITS Academy. Un progetto che rinnova e rafforz - facebook.com Vai su Facebook
Pordenone, la mediateca di Cinemazero si rinnova in vista della Capitale della Cultura 2027 - L'inaugurazione alla presenza di politici e amministratori, tra cui il sindaco Alessandro Basso. Scrive rainews.it