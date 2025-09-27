Il Pontedera la spunta al 92? | Forlì beffato nel finale

PONTEDERA – Il Pontedera supera il Forlì al 92?, dopo una partita ricca di episodi e ribaltamenti. Decisivo il cross di Vitali, che sorprende Martelli e regala ai granata una vittoria sofferta. Il match si apre con un brivido per i toscani: al 7? Manetti impegna Biagini, che risponde presente. Qualche minuto dopo ci prova Macrì, ma ancora il portiere granata salva in corner. Il Pontedera reagisce e al 21? sfiora il vantaggio: Battimelli colpisce il palo a tu per tu con Martelli. Prima dell’intervallo è il Forlì a sfiorare il gol con Scorza, ma Biagini si supera e tiene il risultato sullo 0-0. Nella ripresa la gara si accende. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it