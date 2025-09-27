Siamo attivi da ormai quattro anni e in questo lasso di tempo abbiamo agevolato le adozioni di decine e decine, se non centinaia di cani. Si tratta spesso di animali che vengono dal sud Italia e che necessitano di qualche giorno anche per poter prendere confidenza con noi e con i nuovi padroni. Ed è per loro che stiamo cercando un piccolo appezzamento di terreno a Montelupo o nelle zone limitrofe". È l’appello lanciato dalla Poldo Adozioni Odv, l’associazione fondata da Antonio Martorana nel 2021 e che da allora opera a tutela e salvaguardia degli animali e dei cani in particolare. Un gruppo che conta attualmente sette volontari e che fa di fatto da tramite tra i cani in cerca di adozione e le persone che cercano un animale domestico: la pagina Facebook dell’associazione pubblica foto e richieste di bestiole che cercano un padrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Poldo cerca aiuto: "Serve un terreno per ospitare i cani"