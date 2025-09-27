Il pizzino di Garlasco parla il papà di Andrea Sempio | L’ho scritto io 20 o 30 euro per le marche da bollo o per gli avvocati

Garlasco (Pavia) – "Sì sì era un pizzino che ho scritto, mi ricordo di averlo scritto, adesso i 20-30 euro non hanno significato, sono 20 o 30 euro, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventava difficile". Lo ha detto ieri sera alla trasmissione televisiva Quarto Grado Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, l'unico indagato, in concorso, nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Pogg i avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). Intervista a Giuseppe Sempio padre di Andrea nuovo indagato omicidio Chiara Poggi all'abitazione via Antonio Canova Garlasco "A dire un motivo non me lo ricordavo - ha aggiunto in collegamento dalla casa di famiglia a Garlasco, dove ieri la famiglia è stata oggetto di perquisizioni - poi mi è stato detto che forse erano soldi per le marche da bollo o forse soldi da dare agli avvocati per prelevare dei documenti per fare il loro iter, roba di avvocatura, dipendevamo dai nostri avvocati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

