Il piccolo borgo di confine Le sfide di Ceriano Laghetto Collegamenti lavoro verde Ma manca un supermercato
"Manca un supermercato, andrebbe bene anche un minimarket per la piccola spesa di giornata. Altrimenti bisogna andare a Solaro o Saronno, ma ci vuole la macchina". Anna, che ha superato i 70 anni e cammina in fretta col sacchetto del pane, sintetizza quello che per lei è il principale limite di Ceriano Laghetto, dopo la chiusura, ormai da molti mesi, dell’unico supermercato che c’era in centro. Situato sulla provinciale tra Cesano Maderno e Saronno, Ceriano Laghetto è il Comune targato Monza e Brianza più vicino a quella che una volta era conosciuta come “la città degli amaretti”, che pur essendo in altra provincia è stata storicamente il punto di riferimento di quest’area per le scuole superiori, l’ospedale, il trasporto pubblico, per i collegamenti con la stazione ferroviaria, un nodo di interscambio che offre le maggiori soluzioni di viaggio per Milano, Como, Varese, Novara e Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: piccolo - borgo
Il piccolo borgo piemontese che prova a non scomparire grazie un’osteria e una scuola
Giostre gratis ai bimbi che puliscono la spiaggia, la rivoluzione gentile da un piccolo borgo messinese
A Oliveri giostre gratis ai bimbi che puliscono la spiaggia, la rivoluzione gentile da un piccolo borgo messinese
Viaggia con Wallace. . Il piccolo borgo di Roccaravindola, frazione del comune di Montaquila in provincia di Isernia, è un gioiello storico incastonato in una posizione strategica nella Valle del Volturno. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è un luogo di grand - facebook.com Vai su Facebook
Il #campanile del piccolo borgo della #Serra di #Lerici, custode silenzioso del tempo che passa. #parcomontemarcellomagravara #parcomontemarcello #parcomagra #parcovara #biodiversità #sostenibilità #beactiveliguria #lamialiguria #liguriapreziosa #21s - X Vai su X
Il piccolo borgo di confine. Le sfide di Ceriano Laghetto. Collegamenti, lavoro, verde. Ma manca un supermercato - C’è però un grande limite: "Per fare la spesa bisogna salire in auto e andare a Solaro o Saronno" ... Riporta msn.com
Livemmo Brescia: Piccolo borgo, grande futuro - Rigenerazione culturale, sociale ed economica - progetto finanziato da 20 milioni di euro dal Pnrr: 18 progetti, 18 cantieri e un modello d'ispirazione per riscattare i ... Da ilgiorno.it