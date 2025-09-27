"Manca un supermercato, andrebbe bene anche un minimarket per la piccola spesa di giornata. Altrimenti bisogna andare a Solaro o Saronno, ma ci vuole la macchina". Anna, che ha superato i 70 anni e cammina in fretta col sacchetto del pane, sintetizza quello che per lei è il principale limite di Ceriano Laghetto, dopo la chiusura, ormai da molti mesi, dell’unico supermercato che c’era in centro. Situato sulla provinciale tra Cesano Maderno e Saronno, Ceriano Laghetto è il Comune targato Monza e Brianza più vicino a quella che una volta era conosciuta come “la città degli amaretti”, che pur essendo in altra provincia è stata storicamente il punto di riferimento di quest’area per le scuole superiori, l’ospedale, il trasporto pubblico, per i collegamenti con la stazione ferroviaria, un nodo di interscambio che offre le maggiori soluzioni di viaggio per Milano, Como, Varese, Novara e Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piccolo borgo di confine. Le sfide di Ceriano Laghetto. Collegamenti, lavoro, verde. Ma manca un supermercato