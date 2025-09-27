Il piccolo borgo di confine Le sfide di Ceriano Laghetto Collegamenti lavoro verde Ma manca un supermercato

"Manca un supermercato, andrebbe bene anche un minimarket per la piccola spesa di giornata. Altrimenti bisogna andare a Solaro o Saronno, ma ci vuole la macchina". Anna, che ha superato i 70 anni e cammina in fretta col sacchetto del pane, sintetizza quello che per lei è il principale limite di Ceriano Laghetto, dopo la chiusura, ormai da molti mesi, dell’unico supermercato che c’era in centro. Situato sulla provinciale tra Cesano Maderno e Saronno, Ceriano Laghetto è il Comune targato Monza e Brianza più vicino a quella che una volta era conosciuta come “la città degli amaretti”, che pur essendo in altra provincia è stata storicamente il punto di riferimento di quest’area per le scuole superiori, l’ospedale, il trasporto pubblico, per i collegamenti con la stazione ferroviaria, un nodo di interscambio che offre le maggiori soluzioni di viaggio per Milano, Como, Varese, Novara e Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

