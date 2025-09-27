Forse siamo vicini ad una svolta nella guerra nella Striscia di Gaza che ha causato decine di migliaia di vittime. Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine al conflitto che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. È quanto hanno riferito fonti a conoscenza della questione ad Haaretz. Nella difficile trattativa sembra che sia stato coinvolto anche il Qatar. Secondo quanto trapela, Trump spera di finalizzare l'accordo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando si incontreranno il prossimo lunedì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il piano Trump su ostaggi e fine della guerra convince Hamas. Cosa prevede, punto per punto