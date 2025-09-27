Il piano di Trump per Gaza | rilascio immediato degli ostaggi ritiro graduale delle truppe israeliane
Rilascio immediato degli ostaggi. Secondo quanto riportato dalla Cnn, il piano di Donald Trump per Gaza prevede tra i suoi 21 punti principali il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza, a condizione che tutti gli ostaggi vengano liberati entro 48 ore dalla firma dell'intesa. Il piano includerebbe anche la liberazione di migliaia di detenuti palestinesi, tra cui oltre 100 condannati all'ergastolo. Hamas favorevole in linea di principio. Fonti citate dal quotidiano israeliano Haaretz indicano che Hamas ha accettato in linea di principio il piano di Trump per porre fine al conflitto a Gaza.
