Il People Mover si ferma di nuovo
. Il servizio sarà interrotto per dodici giorni, dal prossimo 30 settembre fino all’11 ottobre, per “manutenzione programmata”. Lo comunica Marconi Express, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto da e per l’aeroporto Marconi di Bologna.“Durante tale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Bologna, il People Mover si ferma per undici giorni: «Sconcertati dal nuovo stop per manutenzione»
Bologna, il People Mover si ferma per undici giorni: «Sconcertati dal nuovo stop per manutenzione» - Fratelli d'Italia attacca l'intervento sulla monorotaia dal 30 settembre all'11 ottobre: «E 25 minuti stimati per la navetta sostitutiva non sono adeguati»
Il People mover si ferma dodici giorni per manutenzione - La navetta sopraelevata che collega la stazione centrale con l'aeroporto sospenderà il servizio dal 30 settembre all'11 ottobre per alcuni