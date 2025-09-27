Il Pd | Nuovo piano urbanistico? Comune in ritardo la discussione esca dal chiuso delle sale della giunta
“Apprendiamo dai giornali le dichiarazioni dell’assessore Bartolini, secondo cui la Giunta avrebbe finalmente approvato gli indirizzi strategici del nuovo Pug. Il completamento del primo passaggio del percorso che dovrà portare la città a dotarsi del nuovo Piano urbanistico generale è una notizia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus
Sorpresa Roma, il nuovo bomber arriva in prestito: ecco il piano
Piano asfalti a Pontedera, nuovo cronoprogramma: “Via Leopardi quasi finita”
La proposta di nuovo piano ARO: 8 anni da 75 milioni di euro e 5 mastelli va in sospensione
Il nuovo Piano regionale per la qualità dell'aria in Toscana, spiegato dall'ARPA Toscana. La necessità di aggiornare e modificare il Piano del 2018 scaturisce dalle due infrazioni europee intervenute nel frattempo e che riguardano anche la nostra regione
Il nuovo Puc di Bordighera non cambia i caratteri tipici della città - Rigenerazione urbana con tutela dell’ambiente e contenuto consumo del suolo. Da ilsecoloxix.it
Sanatoria degli abusi edilizi: "La carrozzeria Capelli srl è l’unica ad aver beneficiato del nuovo piano urbanistico" - Accesso agli atti dei consiglieri comunali Paglialonga (FdI) e Aguzzoli (Coalizione Civica). Lo riporta ilrestodelcarlino.it