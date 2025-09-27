I Verdi italiani sono troppo di sinistra. E lo saranno sempre più». La profezia di Francesco Rutelli, che qualche anno fa fotografò con lucidità una tendenza rivelatasi nefasta, oggi andrebbe aggiornata invertendo l’ordine dei fattori: i sindaci di sinistra sono troppo verdi. Il risultato non cambia per caos, contraddizioni e ipocrisia nelle città italiane amministrate da loro. Ma la tendenza diventa paradossale proprio nei mesi in cui la transizione green mostra la corda, il fanatismo ecologista si stempera nel realismo, i sassi di Angelo Bonelli tornano a fare «pluf» nell’Adige e Nicola Fratoianni vende la Tesla. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il PD dà la caccia agli automobilisti