Il Pd a confronto con opposizione e sindacati alla Festa Provinciale dell' Unità

Messinatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 5 ottobre torna la Festa Provinciale de l'Unità di Messina. Ad annunciarlo è la segreteria provinciale del Partito Democratico, in questi giorni impegnata - insieme ai Giovani Democratici e alle Democratiche - nell'organizzazione delle tre giornate di incontri, dibattiti ed eventi che si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confronto - opposizione

Barbara Mori passa all'opposizione: «Inaccettabili mancanze nella parità di genere e nel confronto politico»

Consuntivo giunta Cenni. Si accende il confronto maggioranza-opposizione

Manovra, il Tesoro si prepara al confronto con l’opposizione

pd confronto opposizione sindacatiDal PCI al PD: com’è scomparsa l’opposizione capace di sfidare la destra - La critica più dura alla Meloni arriva dall’interno: da Salvini, che su ogni tavolo — dalla politica estera alle trattative sulle candidature regionali — non perde ... Lo riporta tag24.it

pd confronto opposizione sindacatiSciopero e disordini pro-Pal, la Camera divisa: scontro tra maggioranza e opposizione - Ieri l’Italia ha vissuto una giornata di forte mobilitazione in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base in sostegno alla Palestina. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Confronto Opposizione Sindacati