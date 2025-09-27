Il Paradiso delle Signore | i Marchesi sconvolgono tutto ecco cosa accadrà

Gossipnews.tv | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intrighi, vendette e colpi di scena: Greta ed Ettore portano scompiglio nella soap più amata, Il Paradiso delle Signore. Scopri le anticipazioni e preparati ai colpi di scena. La tranquillità di Milano è solo apparenza. I fratelli Marchesi sono arrivati. e non cercano pace. Nascosti dietro sorrisi eleganti e buone maniere, portano con sé un piano preciso. Una vendetta che affonda le radici nel passato, pronta a scatenarsi nel presente. Greta ed Ettore, due volti nuovi che entrano in scena con una sola missione: colpire chi ha fatto loro del male. Lui, stilista di talento, conquista fiducia e spazio al Paradiso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

