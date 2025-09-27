Il Palermo torna da Cesena con un punto | Bani nella ripresa risponde al vantaggio di Blesa
Il Palermo di Pippo Inzaghi torna da Cesena con un punto in tasca: i rosanero pareggiano 1-1 contro la formazione dell'ex Mignani, al termine di novanta minuti intensi, equilibrati e combattuti. Bani risponde, nella ripresa, al vantaggio di Blesa giunto sul finire di primo tempo: il difensore ha.
Bird strike per volo Ita Palermo-Milano dopo decollo: aereo torna indietro per motore in avaria, paura a bordo
Torna a Palermo il Teatro del Fuoco: show internazionale allo Stand Florio
Calciomercato Palermo, Gyasi torna a "casa": ufficializzato l'acquisto dall'Empoli
LIVE Cesena-Palermo 0-0 Serie B 2025/2026: Palermo parte forte, Cesena resiste
DIRETTA - Cesena Palermo 1-0: Shpendi si mangia il raddoppio in avvio di ripresa