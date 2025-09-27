La nostra recensione di Il padre dell’anno, dramedy famigliare e opera seconda di Hallie Meyers-Shyer con Michael Keaton, Mila Kunis e Andie MacDowell: un film sui legami di paternità un po’ troppo formulaico e a tratti spento, nonostante un ottimo Keaton. Il padre dell’anno è uno di quei tanti dramedy o commedie pure – specialmente famigliari – che, di tanto in tanto, fanno capolino nelle nostre sale a mesi e mesi di distanza dall’uscita nel paese originale. Al film numero 2 la giovane Hallie Meyers-Shyer dimostra di non essere riuscita ancora a trovare una quadra nel proprio cinema, come già faceva presagire il non proprio memorabile esordio con protagonista Reese Witherspoon, ma stavolta ha almeno la fortuna di aver azzeccato il cast a partire da un ottimo Michael Keaton e di aver fatto intravedere qualche guizzo di scrittura in più parlando di legami famigliari e di resposnabilità genitoriale, con la figura del padre al centro della scena. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Il padre dell’anno, recensione: un ottimo Michael Keaton non basta a salvare questa dramedy formulaica