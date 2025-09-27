Il padre dell’anno recensione | un ottimo Michael Keaton non basta a salvare questa dramedy formulaica

Spettacolo.eu | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra recensione di Il padre dellanno, dramedy famigliare e opera seconda di Hallie Meyers-Shyer con Michael Keaton, Mila Kunis e Andie MacDowell: un film sui legami di paternità un po’ troppo formulaico e a tratti spento, nonostante un ottimo Keaton. Il padre dell’anno è uno di quei tanti dramedy o commedie pure – specialmente famigliari – che, di tanto in tanto, fanno capolino nelle nostre sale a mesi e mesi di distanza dall’uscita nel paese originale. Al film numero 2 la giovane Hallie Meyers-Shyer  dimostra di non essere riuscita ancora a trovare una quadra nel proprio cinema, come già faceva presagire il non proprio memorabile esordio con protagonista Reese Witherspoon, ma stavolta ha almeno la fortuna di aver azzeccato il cast a partire da un ottimo Michael Keaton e di aver fatto intravedere qualche guizzo di scrittura in più parlando di legami famigliari e di resposnabilità genitoriale, con la figura del padre al centro della scena. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

il padre dell8217anno recensione un ottimo michael keaton non basta a salvare questa dramedy formulaica

© Spettacolo.eu - Il padre dell’anno, recensione: un ottimo Michael Keaton non basta a salvare questa dramedy formulaica

In questa notizia si parla di: padre - anno

Disperso Jimmy Zolezzi, padre dell’uomo morto un anno fa nelle sabbie mobili del lago di Giacopiane

“Il padre dell’anno”: Michael Keaton nella commedia dell’autenticità

Disperso Jimmy Zolezzi, padre dell’uomo morto un anno fa nelle sabbie mobili del lago di Giacopiane

padre dell8217anno recensione ottimoIl padre dell'anno, un ottovolante emotivo che passa dal riso al pianto. Con bei colpi di scena e ottimi interpreti - Gli spettatori si ritroveranno con il fazzoletto in mano senza doversene vergognare. Scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Padre Dell8217anno Recensione Ottimo