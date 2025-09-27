Il nuovo re dei narcos ha 20 anni caccia a Pequeño J
(Adnkronos) – Il nuovo re dei narcos è un ragazzo di 20 anni che ha ordinato omicidi efferati di coetanei. In America Meridionale, è caccia a 'Pequeño J', il capo di un'organizzazione criminale ramificata tra traffico di stupefacenti e omicidi. Il boss è stato identificato come Tony Janzen Valverde Victoriano, di soli 20 anni. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: nuovo - narcos
Nuovo successo globale di netflix: il crimine che replace narcos
Nuovo raid USa contro i narcos venezuelani: l'annuncio di Trump
Venezuela, nuovo raid Usa nel Mar dei Caraibi: cosa c'è dietro alla (presunta) "guerra ai narcos"? - X Vai su X
Death Point, il nuovo webtoon di sensibilizzazione contro la droga lanciato da Naver Realizzato dai creatori di Checkpoint in collaborazione con il Ministero della Sicurezza Alimentare e Farmaceutica coreano. #Checkpoint #DeathPoint #MinisterodellaSicurez Vai su Facebook
Nuovo raid Usa contro i narcos venezuelani: l'annuncio di Trump - Trump rivendica l’uccisione di tre uomini a bordo di un’imbarcazione diretta verso gli Stati Uniti: “I cartelli della droga sono una minaccia alla sicurezza nazionale, non saranno più tollerati” ... Segnala msn.com
Venezuela, nuovo raid Usa nel Mar dei Caraibi: cosa c'è dietro alla (presunta) "guerra ai narcos"? - A pochi giorni dal primo intervento, un nuovo attacco statunitense ha preso di ... Scrive msn.com