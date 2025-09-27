Il nuovo re dei narcos ha 20 anni caccia a Pequeño J

(Adnkronos) – Il nuovo re dei narcos è un ragazzo di 20 anni che ha ordinato omicidi efferati di coetanei. In America Meridionale, è caccia a 'Pequeño J', il capo di un'organizzazione criminale ramificata tra traffico di stupefacenti e omicidi. Il boss è stato identificato come Tony Janzen Valverde Victoriano, di soli 20 anni. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com