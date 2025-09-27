Il nuovo power suit punta tutto consapevolmente sul colore Il tailleur marrone è il completo dell’autunno Ecco 5 outfit da copiare

C on camicie burrose o top essenziali, dettagli dorati a illuminare, scarpe bon ton che ne esaltano la naturale eleganza, il tailleur marrone è protagonista dell’autunno. Ecco cinque idee di outfit di tendenza a cui ispirarsi. Doppiopetto con bomber di pelle e cravatta Il tailleur marrone doppiopetto con il bomber di pelle e la cravatta, per un look maschile rivisitato. Leggi anche › Colte in castagna. Il tailleur marrone è la nuova mania power suit dell’autunno 2025 (e si porta così) Con panciotto abbinato Il completo marrone con panciotto abbinato, per un tre pezzi dal sapore rétro. Doppiopetto con ballerine nocciola Il completo marrone maschile doppiopetto con le ballerine nocciola, l’ensemble più elegante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

