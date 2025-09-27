Il nuovo Milan vuole un posto al sole Rabiot-McTominay duello di forza La sfida verità parte a centrocampo
San Siro si prepara a una notte di grande calcio. Mancava da tempo. Alle 20.45 di domani, non sarà già occasione per parlare di sfida scudetto. Ma di un tentativo di rientro rossonero nel salotto che conta. Senza ancora il sostegno del pubblico, ma con quello scenario che è proprio dell’essere Milan. Più che un semplice big match di inizio stagione, sarà insomma un primo esame per entrambe le squadre: per il Milan, che sotto la guida di Massimiliano Allegri ha ritrovato solidità e fiducia grazie anche all’innesto di Adrien Rabiot; per il Napoli, che con Cagliari e Pisa non ha impressionato, ma continua a fare leva sulla forza di Scott McTominay, MVP dello scorso campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nuovo - milan
Fumata bianca Milan, accordo finalmente trovato: cifre e dettagli del nuovo acquisto
Wesley a oltranza, Roma pronta al rilancio: Milan nuovo pericolo
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Milan, Allegri ha già deciso: Nuovo bomber e piano anti-Napoli NUOVO VIDEO - X Vai su X
? Il nuovo stadio di Milan e Inter; • ? 71.500 posti nel cuore di San Siro. • Design by Foster + Partners & MANICA. • Sostenibilità, visibilità perfetta e accessibilità TOP. Dovrebbe essere così. - Credits to Sporstrender su IG - facebook.com Vai su Facebook
Milan, cambia tutto: prendono Kean al posto di Gimenez - Moise Kean e Santiago Gimenez hanno il destino incrociato ... Come scrive calciomercato.it
Milan, nuovo casting per il top. Nkunku-Gimenez chance d’assalto - "A costruire ci vuole tempo, per distruggere ci si impiega molto poco". Da msn.com