San Siro si prepara a una notte di grande calcio. Mancava da tempo. Alle 20.45 di domani, non sarà già occasione per parlare di sfida scudetto. Ma di un tentativo di rientro rossonero nel salotto che conta. Senza ancora il sostegno del pubblico, ma con quello scenario che è proprio dell’essere Milan. Più che un semplice big match di inizio stagione, sarà insomma un primo esame per entrambe le squadre: per il Milan, che sotto la guida di Massimiliano Allegri ha ritrovato solidità e fiducia grazie anche all’innesto di Adrien Rabiot; per il Napoli, che con Cagliari e Pisa non ha impressionato, ma continua a fare leva sulla forza di Scott McTominay, MVP dello scorso campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il nuovo Milan vuole un posto al sole. Rabiot-McTominay, duello di forza. La sfida verità parte a centrocampo