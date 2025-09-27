Il nuovo Foro cuore pulsante e vivo | Anima la città e richiama turisti

I nastri si stanno per sfilare. Un nuovo volto per il Foro Annonario di Cesena, che verrà inaugurato domani alle 15.30 alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e dell'amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta. Con l'inaugurazione del nuovo look prende il via il piano eventi curato da Via Bagutta Consulting, una quarantina di appuntamenti che si terranno da qui a dicembre 2026, in collaborazione con partner e associazioni locali. Domenica si comincia con il cabarettista Carlo Frisi, alle 15,30, e il Bimbobell show (alle 18). L'artista Basik – nome d'arte di Lucio Bolognesi, 'street artist' famoso in tutto il mondo – firma le opere d'arte che impreziosiscono gli interni con numerosi dettagli legati alla storia della città.

