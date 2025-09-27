Il nuovo Comandante dei Carabinieri di Solofra in visita istituzionale al Comune di Montoro

Si è tenuta oggi, sabato 27 settembre 2025, la visita ufficiale del nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Solofra al Comune di Montoro.Autorità presenti all’incontroAll’incontro erano presenti il Capitano Daniele De Filippo, il Comandante della Stazione Carabinieri di Montoro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

