Il nuovo Comandante dei Carabinieri di Solofra in visita istituzionale al Comune di Montoro
Si è tenuta oggi, sabato 27 settembre 2025, la visita ufficiale del nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Solofra al Comune di Montoro.Autorità presenti all’incontroAll’incontro erano presenti il Capitano Daniele De Filippo, il Comandante della Stazione Carabinieri di Montoro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - comandante
Montecchio, si insedia il nuovo comandante dell'Arma
Il tenente colonnello Diego Serra è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza
Stefano Silvagni nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione Valconca. "Una guida salda e di esperienza"
Tra i visitatori, anche il nuovo Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Pil. Sergio Liardo, che si è recato a bordo del pattugliatore “P.01 Montesperone”. #NoiconVoi - X Vai su X
Dopo i saluti del maggiore De Santis, il Comune di Foiano ha accolto il nuovo comandante della compagnia di Cortona dell’Arma dei carabinieri, Capitano Roberto Pivotto. Buon lavoro al nuovo Capitano. Vai su Facebook
Montoro, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Solofra in visita al Comune - Si è tenuta oggi, sabato 27 settembre 2025, la visita ufficiale del nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Solofra al Comune di Montoro. Scrive irpinianews.it
Montoro, il comandante della compagnia di Solofra in visita al Comune - Questa mattina, la visita ufficiale del nuovo comandante della compagnia carabinieri di Solofra al Comune di Montoro, capitano Daniele De Filippo. Riporta msn.com