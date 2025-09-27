Il nome di Francesca Albanese nelle liste Ofac | cos’è il guinzaglio invisibile della finanza americana

Francesca Albanese, giurista italiana e relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, non riesce ad aprire un semplice conto corrente nel suo Paese. Nemmeno Banca Etica ha potuto accogliere la sua richiesta, come ha spiegato in Parlamento il direttore generale Nazzareno Gabrielli. Ed è proprio questo “nemmeno” a rendere la vicenda ancora più grave. Banca Etica non è solo una ragione sociale: è l’unico istituto di credito in Italia nato con la missione dichiarata di sostenere la finanza etica e solidale, finanziando progetti sociali, culturali e ambientali e rifiutando speculazioni e attività controverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il nome di Francesca Albanese nelle liste Ofac: cos’è il guinzaglio invisibile della finanza americana - significa che il meccanismo che la blocca è più forte della sua stessa ragione d’essere. Riporta ilfattoquotidiano.it

nome francesca albanese listeFrancesca Albanese, neanche Banca Etica può aprirle un conto - Se lo facesse, metterebbe a rischio l’operatività dei suoi 100mila clienti, spiega con rammarico l’organizzazione. Come scrive vita.it

