il natale si prende il treno ecco le corse straordinarie per viaggiare verso la magia di arezzo

Arezzo, 27 settembre 2025 – Il Natale viaggerà ancora in treno: tornano le corse speciali da Casentino e Valdichiana verso Arezzo. Mancano ancora due mesi alle feste, ma il Gruppo Lfi e Trasporto ferroviario Toscano sono già pronti a far viaggiare la magia delle feste. Anche per il 2025 tornano infatti i “ Treni del Natale ”, le corse speciali che collegheranno Casentino e Valdichiana con la Città del Natale di Arezzo. Un servizio che ormai è diventato tradizione e che quest’anno prenderà il via domenica 23 novembre, accompagnando cittadini e turisti fino a domenica 21 dicembre (compreso lunedì 8 dicembre),– con la possibilità di proseguire anche oltre quella data in base alla risposta del pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

