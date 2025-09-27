il montelupo incontra il casalguidi oggi domani castelfiorentino contro sancascianese

Togliere lo zero dalla casella dei punti e da quelli dei gol fatti è l’obiettivo odierno del Montelupo, che alle 15.30 sarà di scena a Casalguidi per l’anticipo della terza giornata del girone A di Promozione. Gli amaranto sono reduci da due sconfitte consecutive contro altrettante squadre costruite per un campionato di vertice come Forte dei Marmi e Ponte Buggianese. I pistoiesi hanno invece un punto, frutto del pareggio interno al debutto contro un altro team ambizioso come l’Urbino Taccola. Domenica scorsa sono invece usciti sconfitti. Rimanendo nella stessa categoria, ma guardando al girone B, il Castelfiorentino United domani alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

