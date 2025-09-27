Il Mondiale secondo Davide Cassani | Pogacar difficile da battere Pellizzari mancherà spero in un podio di Ciccone

Davide Cassani, ex ct della nazionale italiana ciclismo, è intervenuto nella trasmissione di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Gian Luca Giardini. L’attuale commentatore di Rai Sport si è espresso sui Mondiali di ciclismo di Kigali, ponendo l’attenzione sulla spedizione italiana e le chance di medaglia nelle prove Elite. Il ruolo di commentatore: “Il Campionato del mondo è stata la corsa con la quale mi sono innamorato del ciclismo. Mio padre mi portò a vedere un Mondiale nel ’68. Dal 1988 al 2021 ho partecipato a tutti i Mondiali, come ciclista, commentatore o come CT. 🔗 Leggi su Oasport.it

