Il momento perfetto per iniziare ad usare i retinoidi è adesso | i migliori sieri per pelli sensibili

L’autunno è arrivato e con lui la stagione ideale per dedicarsi al rinnovamento della pelle. Le giornate si accorciano, l’esposizione solare diminuisce e la nostra cute è pronta a ricevere trattamenti più intensivi. È questo il momento d’oro per introdurre nella propria skincare routine uno degli attivi anti-età più potenti ed efficaci: i retinoidi. Se l’idea di utilizzare questi derivati della Vitamina A ti ha sempre incuriosito ma la paura di irritazioni ti ha frenato, soprattutto in caso di pelle sensibile, questa è la guida che stavi aspettando. Scopriamo come funzionano i retinoidi, come approcciarli senza stress per la pelle e quali sono i migliori sieri a base di retinoidi, facilmente reperibili su Amazon, pensati appositamente per le pelli più delicate. 🔗 Leggi su Dilei.it

