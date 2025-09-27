Il mito del cinema e il cinema come mito | E se nella settimana della moda la cultura diventasse di moda? Dedicato a Giorgio Armani a Villa Arconati un evento che ruota intorno al mito e ai miti ma pure a quelli falsi i fantocci della nostra fake society

Villa Arconati – doce il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory – è un set della storia e i suoi miti sono attori di cui abbiamo bisogno per tornare a sognare ad occhi aperti”. Miti, dèi ed eroi in Villa Arconati Domenica 28 settembre ore 11.00 I Miti del cinema e il cinema come mito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il mito del cinema e il cinema come mito e se nella settimana della moda la cultura diventasse di moda dedicato a giorgio armani a villa arconati un evento che ruota intorno al mito e ai miti ma pure a quelli falsi i fantocci della nostra fake society

Il mito del cinema e il cinema come mito: "E se nella settimana della moda la cultura diventasse di moda? Dedicato a Giorgio Armani a Villa Arconati, un evento che ruota intorno al mito e ai miti ma pure a quelli falsi, i fantocci della nostra fake society"

