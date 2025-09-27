Il mito del cinema e il cinema come mito | E se nella settimana della moda la cultura diventasse di moda? Dedicato a Giorgio Armani a Villa Arconati un evento che ruota intorno al mito e ai miti ma pure a quelli falsi i fantocci della nostra fake society
“Villa Arconati – doce il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory – è un set della storia e i suoi miti sono attori di cui abbiamo bisogno per tornare a sognare ad occhi aperti”. Miti, dèi ed eroi in Villa Arconati Domenica 28 settembre ore 11.00 I Miti del cinema e il cinema come mito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale
“Addio mito”, cinema in lutto: indimenticabile quella grande serie
Lutto nel cinema, addio a un mito indiscusso: amato da tutti
Claudia Cardinale, un mito oltre il cinema: il patrimonio tra leggenda e realtà
Claudia Cardinale, un mito oltre il cinema: il patrimonio tra leggenda e realtà
"Cantami o diva..." moderni cantori. Via al festival nella piccola Versailles - Il direttore Massimiliano Finazzer Flory: "Il divismo oggi insidato dalla concorrenza di diverse i ... Secondo ilgiorno.it
I Miti del cinema e il cinema come mito, nuovo appuntamento al Festival della Mitologia a Villa Arconati - Milano, 8 settembre 2025 – Terminata l’estate, ritornano gli appuntamenti del Festival della Mitologia, a Villa Arconati, a Castellazzo di Bollate, nel Milanese. Da ilgiorno.it