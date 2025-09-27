Il mister si commuove Miramari ricorda Giulia | | Era speciale siamo tristi
La ricorda, con commozione, anche il mister dei miracoli del Forlì Calcio, Giulia Valgimigli, la 25enne morta tragicamente mercoledì sera a Pinarella dopo essere stata urtata da un treno in corso e poi scaraventata contro un ostacolo fisso. La giovane per un paio di anni aveva lavorato al Serial Burgher, il locale all’interno dello stadio ’Morgagni’: "Queste sono giornate tristi – dice mister Alessandro Miramari nella conferenza stampa di presentazione del match di oggi a Pontedera –. Giulia era speciale, ci accoglieva sempre col suo splendido sorriso nelle pause pranzo degli allenamenti. Questa notizia ci ha scioccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
