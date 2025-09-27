Il ministro Lollobrigida visita I Primi d’Italia

FOLIGNO - "L’Italia è una straordinaria nazione che ha nella sua cucina un biglietto da visita prezioso. Iniziative come questa creano il luogo nel quale piccole e grandi produzioni si incontrano, si valorizzano e diventano valore economico, permettendo di mantenere inalterata la qualità, elemento cardine del nostro modello produttivo". Sono le parole che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha dedicato a “I Primi d’Italia“, in occasione della visita che ha effettuato ieri pomeriggio al festival folignate, accompagnato dal sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

