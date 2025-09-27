Il mimetismo perfetto della rana pescatrice | solo un piccolo dettaglio tradisce il suo travestimento

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video dello Schmidt Ocean Institute mostra una rana pescatrice perfettamente mimetizzata sul fondale al largo dell’Uruguay. Quasi invisibile anche per l'occhio umano, un solo dettaglio tradisce il suo travestimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mimetismo - perfetto

La rana pescatrice con salsa alle erbe, piatto fresco e gustoso - Per Ricette sarde, un piatto di mare molto semplice e gustoso: la rana pescatrice alla griglia con salsa alle erbe. Si legge su unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Mimetismo Perfetto Rana Pescatrice