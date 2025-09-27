Il Milan come prova di maturità? La risposta di Conte è netta | l’annuncio in diretta

Una sfida iniziata già con la conferenza stampa del tecnico campione d’Italia, che ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra e al popolo azzurro. Manca sempre meno al big match tra Napoli e Milan di scena allo Stadio San Siro. Una sfida tra due delle squadre più in forma del campionato, che si giocano già un pezzo importante in ottica futura. Gli azzurri vogliono dare continuità, i rossoneri raggiungere proprio il Napoli in vetta alla classifica. Un incrocio anche tra due dei migliori tecnici del nostro campionato, che sanno bene come affrontare questo tipo di incontri. E proprio Conte si è voluto soffermare su questo aspetto, sottolineando l’importanza di tale partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

