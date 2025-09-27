Il Milan celebra la settimana internazionale delle persone sorde | il comunicato

Pianetamilan.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di Via Aldo Rossi e Fondazione Milan celebrano la settimana internazionale delle persone sorde: il comunicato rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan celebra la settimana internazionale delle persone sorde il comunicato

© Pianetamilan.it - Il Milan celebra la settimana internazionale delle persone sorde: il comunicato

In questa notizia si parla di: milan - celebra

Milan, ecco perché Nkunku celebra un gol gonfiando un palloncino | VIDEO

milan celebra settimana internazionaleAC Milan e Fondazione Milan celebrano la Settimana Internazionale delle Persone Sorde - AC Milan, Fondazione Milan e l’intera famiglia rossonera celebrano la Settimana Internazionale delle Persone Sorde per promuovere l’inclusione e valorizzare le diversità di ... Scrive milannews.it

milan celebra settimana internazionaleCome Milano diventò la capitale italiana della moda - Prima degli anni Settanta, gli stilisti si dividevano fra Firenze, Roma e Napoli: poi cominciarono ad aver bisogno di fabbriche ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Celebra Settimana Internazionale