Il mercato in centro | Piazza del Popolo soluzione che piace

SANTA CROCE Mercato in piazza del Popolo. La nuova collocazione dei banchi del sabato a Santa Croce è stata decisa dalla giunta comunale anche se mancano passaggi e verifiche tecniche prima del via libera. Al momento è ipotizzabile che il trasferimento da piazza Romero alla piazza del Comune possa avvenire sicuramente entro la fine dell’anno. A dare la notizia, plaudendo alla decisione del Comune, è Confcommercio Provincia Pisa con il coordinatore sindaca Luca Favilli che parla di "soluzione interessante per garantire il proseguimento di un mercato storicamente molto frequentato e apprezzato da ambulanti e operatori in sede fissa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

