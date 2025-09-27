Il mercato in centro | Piazza del Popolo soluzione che piace
SANTA CROCE Mercato in piazza del Popolo. La nuova collocazione dei banchi del sabato a Santa Croce è stata decisa dalla giunta comunale anche se mancano passaggi e verifiche tecniche prima del via libera. Al momento è ipotizzabile che il trasferimento da piazza Romero alla piazza del Comune possa avvenire sicuramente entro la fine dell’anno. A dare la notizia, plaudendo alla decisione del Comune, è Confcommercio Provincia Pisa con il coordinatore sindaca Luca Favilli che parla di "soluzione interessante per garantire il proseguimento di un mercato storicamente molto frequentato e apprezzato da ambulanti e operatori in sede fissa". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mercato settimanale in centro a Santa Croce, assessore Balsanti: "Ancora verifiche da fare" - L'assessore allo sviluppo economico Simone Balsanti interviene sullo spostamento del mercato settimanale di Santa Croce sull'Arno, dopo l'annuncio di ... Lo riporta gonews.it
Torna in centro il mercato a Santa Croce, l'annuncio di Confcommercio - Finalmente i banchi lasceranno piazza Romero in favore di una nuova collocazione in Piazza del Popolo: una ... Scrive gonews.it